Furti nel centro storico di Aosta, Confcommercio: servono telecamere e illuminazione



Dominidiato ringrazia le forze dell'ordine per il loro operato AOSTA. Il presidente di Confcommercio Valle d'Aosta ringrazia le forze dell'ordine per le indagini che hanno portato alla denuncia di un uomo sospettato di essere l'autore di almeno quattro furti subiti nei giorni scorsi da alcuni locali pubblici del centro pedonale di Aosta. In una nota Graziano Dominidiato rivolge un ringraziamento a "tutte le Forze dell’Ordine ed in particolare, in questo caso l'Arma dei Carabinieri ed il Personale della Questura - i nostri "angeli custodi" - perché tutti i giorni operano con un perfetto connubio di professionalità e umanità che ci consentono tutti giorni di aprire i nostri esercizi commerciali". Dopo questa ultima serie di furti e altri episodi simili avvenuti in passato Dominidiato auspica "la rapida integrazione da parte del Comune dell’attuale sistema di video sorveglianza e un potenziamento dell'illuminazione notturna alquanto carente in troppe zone e vie". C.R.