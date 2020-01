Les prix de la Foire de Saint-Ours 2020 d'Aoste



Les prix spéciaux ont été remis aux artisans signalés par les jurys

AOSTE. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2020, lors de la deuxième journée de la 1020e Foire de Saint-Ours, les prix spéciaux ont été remis aux artisans signalés par les différents jurys. Le Prix « Noces d'or avec la Foire » est décerné aux exposants qui participent à la Foire depuis 50 ans ou plus, il est attribué cette année à: Fermo Milliery, Berardo Zamboni, Luigi Brunodet et Marino Desaymonet. Le Prix Amédée Berthod décerné au plus prometteur exposant âgé de moins de 25 ans au 31 décembre 2019 est attribué à Christian Hugonin avec la motivation suivante : Ce jeune artisan a proposé une production diversifiée allant de l'objet d'usage commun au meuble, en utilisant des types de bois appropriés et en faisant preuve de compétence et de passion. Le Prix attribué par l'Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels pour avoir préservé les techniques artisanales traditionnelles dans la fabrication d'outils agricoles, à remettre en valeur aujourd'hui, est décerné à Carlo Bortolotti avec la motivation suivante : Avec la simplicité de la technique artisanale traditionnelle, il a réalisé des outils agricoles qu'on peut utiliser aujourd'hui, tout en étant le symbole du maintien du terroir. Le Prix Robert Berton qui récompense le doyen des exposants n'ayant pas reçu de prix au cours des cinq dernières années, est décerné d'office par l'Assessorat des Finances, des Activités productives et de l'Artisanat à Renzo Elviro Bionaz. Le Prix Pierre Vietti pour l'étude et la recherche historique sur le thème « La Foret » est décerné par le Comité des Traditions Valdôtaines à Jean Betemps pour l'originalité de la composition, la capacité technique démontrée et l'attention au thème du respect de l'environnement. Le Prix Domenico Orsi sur le thème du « don » est décerné par la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta à Guido Diémoz pour son œuvre « Lo don… le secret » qui symbolisé l'expression du don, au moyen de la représentation du « secret », cet ancien remède valdotain transmis de génération en génération au fil des siècles et mis généreusement à la disposition de la communauté. Le Prix Carlo Jans est décerné aux élèves de la classe du cours sur le cuir de l'Institut agricole régional avec la motivation suivante : Les élèves ont présenté un ample répertoire de colliers finement travaillés avec des décorations appropriées, faisant preuve de savoir-faire et en utilisant de manière correcte le matériau. Le Prix du stand le mieux aménagé de la Foire de Saint-Ours est attribué par l'Assessorat des Finances, des Activités productives et de l'Artisanat à Gianfranco Anzola avec la motivation suivante : Le sculpteur a réussi à aménager un espace dans lequel l'ordre et la symétrie sont en harmonie parfaite avec la qualité des œuvres exposées et le sens esthétique ayant guidé la disposition de celles-ci. Le Prix de la Ville d'Aoste - Franco Balan, qui en est à sa sixième édition, est remis à Bobo Pernettaz. Le jury a reconnu, dans le portrait consacré par Bruno Munari à Franco Balan, l'expressivité du « facere », la manière de faire, de l'artiste récompensé : un « style personnel qui ressort quand on ne sait pas de l'avoir. Une manière de s'exprimer et de communiquer, un style plein, composite, attrayant, plein d'inventions formelles et chromatiques ». Le Prix SAVT-Foire de Saint-Ours est attribué par le SAVT à l'œuvre ou au stand les plus originaux ou innovants dans le secteur de l'artisanat de tradition et qui illustrent le mieux le monde du travail. Il est décerné à Enrico Massetto avec la motivation suivante : Il a su se distinguer dans la réalisation d'une œuvre significative et originale. Le bas-relief « Città di Aosta » du sculpteur qui est le père du « Greundzo » a été très apprécié par le jury parce qu'il présente un aperçu de la société contemporaine du chef-lieu de manière humoristique par la caractérisation de personnages et de secteurs d'activité : le commerçant de la rue Croix de Ville (où se trouvent aujourd'hui de nombreux cafés et restaurants), le syndic moustachu aux côtés d'un pigeon, place Chanoux, une retraitée originale avec son chien et le chapelain à côté de l'église Saint-Ours. Selon le jury du SAVT cette œuvre est la meilleure parce qu'elle représente différents secteurs et catégories, le travail, la politique, les retraités et les ecclésiastiques. En sus de cette œuvre, son stand est remarquable par son originalité, avec de nombreuses pièces (en ronde-bosse) se distinguant par leur expressivité humoristique, qui ont été très appréciées du fait de leur originalité et de leur caractère novateur. Le Prix Don Garino, qui récompense la meilleure œuvre en bois à thème religieux est décerné par l'Association Amici di Don Garino à Giuseppe Serra avec la motivation suivante : Il a su équilibrer la nature du cerisier sauvage avec l'expression souffrante et noble du visage du Christ, dont le corps a des parties encore en ébauche, et il n'y a que l'ombre à suggérer sa position en croix. Le Prix Donna FIDAPA Valle d'Aosta, attribué tous les deux ans, récompense l'exposante qui a présenté l'œuvre la plus créative et artistique, mais aussi la plus représentative de la tradition valdôtaine. Il est attribué à Lucia Vallesi avec la motivation suivante : Le jury récompense le calice de messe réalisé par l'artisane Lucia Vallesi pour l'originalité du choix du sujet qui respecte toutefois la tradition millénaire valdôtaine ; la décoration de remarquable qualité réalisée avec un grand savoir-faire ; le respect de la tradition tout en introduisant une innovation : l'utilisation du noyer et des décorations en pierre ollaire et cuir. Les artisans qui ont fait l'objet d'une nomination pour le Prix La Saint-Ours décerné par l'Assessorat des Finances, des Activités productives et de l'Artisanat à l'auteur d'une œuvre particulièrement intéressante appartenant à l'une des catégories du secteur traditionnel et exposée pour la première fois durant cette édition sont : Ruggero Brunodet, Giorgio Cornaz, Ory Danieli, Guido Diémoz, Marco Joly, Rudy Mehr, Renato Daniele Vacquin, Sebastiano Yon e Alessandra Zucco. Les mentions ont été attribuées à des artisans ayant présenté des œuvres qui s'inscrivent dans la tradition tout en l'interprétant avec originalité créative et maîtrise technique. Le Prix de la Saint-Ours 2020 est attribué à Giangiuseppe Barmasse pour l'œuvre intitulée « La stalla – Lo baou », avec la motivation suivante : Cette œuvre, qui présente un aperçu de la vie pastorale d'antan alliant détails réalistes et poésie subtile, a été réalisée avec la maîtrise technique qui a caractérisé ce sculpteur au fil des ans.