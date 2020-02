Toro libero in autostrada, bloccata la A5



L'episodio venerdì sera all'altezza di Morgex MORGEX. L'autostrada A5 è stata chiusa temporaneamente ieri sera all'altezza del comune di Morgex per un toro in libertà che occupava la carreggiata. L'animale - fa sapere la Questura - era riuscito a scappare da un veicolo per il trasporto di animali vivi parcheggiato in un'area di sosta e diretto a Padova. Una pattuglia della polizia stradale di Aosta è intervenuta per bloccare il traffico per evitare incidenti potenzialmente anche gravi. Grazie all'intervento di Forestale e vigili del fuoco dopo un paio di ore l'animale, fortemente agitato, è stato riportato all'interno del mezzo di trasporto. La circolazione è poi tornata regolare. redazione