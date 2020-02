Meteo Valle d'Aosta, allerta per il forte vento



La strada per Cogne chiusa per caduta alberi AOSTA. La strada regionale n. 47 della valle di Cogne è rimasta chiusa al traffico nella notte per precauzione a causa del rischio di caduta piante. Lo stop è scattato ieri sera dal bivio di Ozein per la presenza di alberi pericolanti che potevano finire sulla sede stradale a causa del forte vento, come infatti è accaduto nelle ore successive. Questa mattina i cantonieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per ripulire la carreggiata e intorno alle ore 8.15 la circolazione è stata ripristinata. In questi giorni sulla Valle d'Aosta è scattata la criticità di livello giallo proprio a causa del forte vento. Quanto alla situazione meteo, nella giornata di oggi l'Ufficio meteo regionale prevede cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione ad eccezione della bassa Valle al confine col Piemonte e schiarite irregolari. Al mattino precipitazioni moderate sui confini Nord e Ovest e deboli sul resto della regione. Domani, 12 febbraio, la nuvolosità diminuirà progressivamente e le temperature saranno in calo. I venti si attenueranno a partire dal pomeriggio passando da forti a moderati (deboli nelle vallate). E.G.