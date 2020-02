Sicurezza stradale, riparte la campagna Truck and Bus



Controlli intensificati su tir e pullman al Traforo del Monte Bianco

AOSTA. Riparte questa settimana la campagna europea per la sicurezza stradale Truck and Bus realizzata dalla rete europea Tispol delle polizia stradali. L'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale intensificando i controlli dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose. Nella settimana in questione, fino al 16 febbraio, la polizia stradale di Aosta incrementerà i controlli nei confronti dei mezzi in particolare in corrispondenza del piazzale sud del Traforo del Monte Bianco, sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale, e di quelli presenti nell'area di regolazione di Pollein. redazione