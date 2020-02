Educatore socio-sanitario, domande di equiparazione entro l'11 aprile



L'avviso pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato recentemente l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di educatore professionale socio-sanitario, in attuazione della legge 42/1999 e del DPCM 26 luglio 2011. Il riconoscimento è condizionato al raggiungimento di un punteggio minimo previsto dal DPCM 26 luglio 2011. Se quel punteggio non è raggiunto, l'interessato deve sottoporsi ad un percorso di compensazione formativa. Tutta la documentazione riguardante la procedura può essere scaricata dal sito della Regione nella sezione "sanità". Il termine di presentazione è fissato all'11 aprile 2020. C.R.