Neve, blocco dei mezzi pesanti verso il traforo del Gran San Bernardo



Stop al traffico pesante sulla Strada statale 27 AOSTA. A causa del maltempo e in particolare delle nevicate anche intense che si stanno verificando sulla Valle d'Aosta, il traffico pesante sulla strada statale 27 in direzione del traforo del Gran San Bernardo è stato bloccato. Il provvedimento riguarda sia i veicoli diretti in Svizzera sia quelli provenienti dal traforo internazionale. Sul lato Italiano, i mezzi pesanti devono sostare nell'area di stoccaggio. redazione