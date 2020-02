Coronavirus, primi contagi in Italia. 250 persone isolate in Lombardia



Scuole, uffici e locali pubblici chiusi a Codogno (LO). «Evitare i contatti sociali» «Sono sei i casi di positività al Coronavirus in Lombardia»: dall'assessore regionale al welfare Giulio Gallera arriva la conferma dei primi contagi di Coronavirus in Italia, per la precisione a Codogno (Lodi). I contagi pare siano legati ad un trentottenne ricoverato da mercoledì sera a Codogno e risultato positivo al test del virus che attualmente è in prognosi riservata in condizioni molto gravi. Tra i contagiati anche la moglie incinta all'ottavo mese, anche lei ricoverata. Il 38enne sarebbe stato a cena con un amico che rientrava dalla Cina, ma l'uomo potrebbe aver contratto il virus in un altro modo. L'amico infatti è stato messo in isolamento all'ospedale Sacco e i primi test eseguiti su di lui sono negativi. La preoccupazione che il contagio si diffonda a macchia d'olio è tanta a Codogno e nei paesi vicini. «Abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo: circa 250 persone sono in isolamento e a loro faremo il tampone», dice ancora l'assessore lombardo Gallera. Agli abitanti della zona è stato chiesto di rimanere a casa e "evitare contatti sociali"; le scuole e gli uffici così come i locali pubblici sono chiusi. La quarantena è stata attivata anche per le persone che hanno avuto contatti con il 38enne a cominciare dai famigliari e dai medici e dal personale sanitario che lo hanno visitato al momento del primo accesso al pronto soccorso. Sono in corso inoltre degli accertamenti per individuare altre persone che sono venute in contatto con il trentottenne e con la moglie. Clara Rossi