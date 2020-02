Coronavirus, anche in Valle d'Aosta è corsa ai supermercati





Ma le autorità invitano a mantenere la calma: la situazione è sotto controllo

AOSTA. Con le notizie dei primi casi sospetti (nessuno dei quali ancora confermato) di Coronavirus anche in Valle d'Aosta già si assiste alla corsa ai supermercati per far scorta di generi alimentari e di prodotti per l'igiene.

Le notizie sul virus spaventano e molti temono che anche in Valle possano scattare le misure di isolamento e limitazione degli spostamenti che in alcune zone d'Italia sono già attive da qualche giorno per prevenire il diffondersi dei contagi.

Nei principali punti vendita di Aosta gli scaffali iniziano quindi a svuotarsi. Farina, latte, zucchero, brioches vanno a ruba e in diversi casi i punti vendita hanno iniziato ad esporre anche la merce in magazzino per soddisfare l'alta richiesta. Stessa situazione per i prodotti a base alcolica per igienizzare le mani e per i disinfettanti per superfici.

Dalle autorità però l'invito rimane quello di mantenere la calma. Al momento nella nostra regione non è attiva alcuna limitazione e, come ha sottolineato il presidente della Regione Renzo Testolin, la situazione è sotto controllo. Le iniziative finora messe in atto - come le tende montate davanti al Pronto soccorso e la chiusura di alcuni uffici - hanno una funzione esclusivamente preventiva.





Marco Camilli