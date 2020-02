Nuovi impianti viticoli, domande entro il 31 marzo



L'istanza deve essere presentata in modalità telematica AOSTA. Entro martedì 31 marzo possono essere presentate le domande per le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli in base alle disposizioni del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali. Le domande devono essere presentate in modalità telematica nell'ambito del Sian recandosi presso l'Ufficio Produzioni vegetali dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali sito a Saint-Christophe. "I richiedenti dovranno avere il fascicolo aziendale validato dal centro di assistenza agricola di competenza, dal quale dovrà risultare una superficie aziendale in conduzione pari o superiore a quella richiesta per i nuovi impianti", ricorda in una nota l'assessorato regionale dell'Agricoltura. redazione