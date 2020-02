Riposizionate le tende pre-triage all'ospedale Parini di Aosta



Avevano subito dei danni a causa della nevicata di oggi AOSTA. Le tende pre-triage posizionate all'ospedale regionale U. Parini per isolare eventuali casi sospetti di Coronavirus sono state riposizionate. Lo riferisce in una nota l'amministrazione regionale. Le due tende avevano subito dei danni a causa della nevicata di oggi. Tendostrutture simili sono state montate anche davanti ai centri traumatologici delle località sciistiche valdostane come misura di precauzione. redazione