Ex dirigente regionale condannato dalla Corte dei Conti



Dovrà pagare un risarcimento per consulenza ritenuta illegittima AOSTA. Un ex dirigente regionale è stato condannato dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti per una "consulenza illegittima" reiterata fino al 2011. Dovrà pagare alla Regione un risarcimento fissato a 21.275 euro. In primo grado Fulvio Bovet, ex dirigente della Direzione Ambiente, era stato assolto. Secondo i giudici dell'appello "non può essere condiviso" il ragionamento della corte di primo grado che aveva "fondato l'assenza di colpa grave" basandosi sulla considerazione che Bovet "non ha iniziato autonomamente la pratica dell'affidamento dell'incarico" bensì "assumendo le proprie funzioni di dirigente, ha trovato la situazione già in essere dal 2005 al 2008 ad opera della dirigente che lo aveva preceduto'". redazione