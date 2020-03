Coronavirus, scuole chiuse anche in Valle d'Aosta



Stop alle attività didattiche fino al 15 marzo AOSTA. "Al fine di non pregiudicare l’organizzazione delle famiglie valdostane, comunque in attesa della firma del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come annunciato poco fa dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in conferenza stampa, il Governo regionale annuncia che sono sospesi dalla giornata di domani, giovedì 5 marzo, compresa i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per gli anziani" È quanto si legge in una nota dell'assessorato regionale dell'istruzione. "Il lprovvedimento, adottato per emergenza sanitaria nazionale, rimarrà in vigore fino a domenica 15 marzo" Il Governo regionale sottolinea che "vi è frammentarietà nelle informazioni ufficiali e che quindi seguiranno, da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta ulteriori informazioni e comunicazioni, non appena vi saranno notizie formali da parte del Governo nazionale." Redazione