Coronavirus, Valle d'Aosta valuta la chiusura delle piste da sci



Ipotesi di fermare le stazioni sciistiche per prevenire il diffondersi del virus AOSTA. Il governo regionale della Valle d'Aosta sta valutando di chiudere le stazioni sciistiche del territorio visto il Dpcm emanato dal governo nazionale per prevenire la diffusione del Covid-19 che ha messo in quarantena quasi 15 milioni di italiani. Si tratta di un provvedimento senza dubbio straordinario che avrà un importante impatto sull'economia valdostana, già messa in grossa difficoltà, ma che intende evidentemente contenere per quanto possibile la diffusione del virus sul territorio regionale impedendo assembramenti di tante persone e scoraggiando l'arrivo di sciatori dalle altre regioni maggiormente toccate dai contagi. Al momento nella nostra regione risultano 8 casi positivi di cui uno - un bimbo di 1 anno - ricoverato in ospedale. M.C.