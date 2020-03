Coronavirus, stop agli spostamenti in tutta Italia





Tutto il Paese diventa zona protetta, inclusa la Valle d'Aosta

AOSTA. Il governo italiano adotta una nuova, drastica misura per contrastare la diffusione del Coronavirus nel Paese: lo stop agli spostamenti in tutta Italia se non per comprovate necessità. Il decreto che trasforma tutta l'Italia in zona protetta, inclusa quindi la Valle d'Aosta, sarà in vigore da domani mattina.

«I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute - ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte -. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti».

La durata dei divieti, valida per tutta Italia, sarà fino al 3 aprile.

Sono 7.985 i malati per Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. In Valle d'Aosta i casi sono 15.

C.R.