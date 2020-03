Coronavirus, on line le risposte alle domande più frequenti sul decreto #iorestoacasa



Sul sito del governo pubblicate le FAQ per chiarire le restrizioni per l'emergenza Coronavirus ROMA. Palazzo Chigi ha pubblicato sul proprio sito web un elenco di informazioni che rispondono alle domande più frequenti sulle conseguenze del decreto #iorestoacasa firmato ieri dal presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo per contenere l'emergenza Coronavirus. Dalle restrizioni sugli spostamenti per lavoro al trasporto merci, dalla cura dei familiari anziani alle regole per i pubblici esercizi, le FAQ pubblicate permettono di chiarire dubbi sulle restrizioni e sui comportamenti da evitare e quelli consentiti. L'elenco di domande e risposte è reperibile sul sito governo.it (clicca qui) E.G.