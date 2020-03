Valle d'Aosta, bambino positivo al Covid-19: in isolamento i suoi compagni



Il provvedimento deciso dall'Ausl in via precauzionale AOSTA. Una quindicina di bambini di un asilo situato un comune della cintura di Aosta sono stati messi in isolamento domiciliare dopo che un loro compagno è risultato positivo ai test sul Coronavirus. Il bambino contagiato al momento sta bene e non presenta sintomi. Per precauzione gli altri bimbi che frequentano la sua stessa scuola dovranno rimanere a casa fino al 18 marzo come disposto dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta. redazione