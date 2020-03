Coronavirus, raccolta fondi on line per la terapia intensiva di Aosta



Avviata una campagna a favore dell'ospedale U. Parini AOSTA. Da questa mattina è attiva on line, sulla piattaforma gofundme, una raccolta fondi per il supporto del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale regionale U. Parini di di Aosta che si trova in prima linea nell'emergenza sanitaria del virus Covid-19. "Abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi in considerazione dell'urgente necessità di potenziare di posti letto e di attrezzature il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Parini di Aosta, per fronteggiare la grave emergenza legata alla diffusione del Coronavirus", si legge nella presentazione della campagna in favore dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. L'obiettivo è raccogliere 100.000 Euro. Nelle prime due ore 210 donazioni hanno permesso di raccogliere già circa 11.000 Euro. E.G.