Coronavirus, stabile il numero di contagi in Valle d'Aosta al 13 marzo



L'ultimo bollettino conferma il dato di 26 attuali positivi. Quasi 600 le persone in isolamento AOSTA. L'Amministrazione regionale ha diffuso il bollettino sulla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta aggiornato alle 13 di oggi. Il numero di contagiati è invariato: 26 come l'ultimo bollettino di ieri sera (27 dall'inizio della crisi includendo l'anziano deceduto). Sei le persone in ospedale, 20 a domicilio. Mancano ancora gli esiti di 65 tamponi; 67 sono risultati negativi. Il numero di persone in isolamento sale a 591 (il precedente bollettino ne indicava 542). M.C.