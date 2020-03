La Valle d'Aosta aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo



Il castello di Aymavilles si tingerà di blu per tutto il mese di aprile AYMAVILLES. Numerosi monumenti e luoghi simbolo in tutta Italia e nel mondo si illumineranno di blu il mese prossimo in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che si celebra il 2 aprile. In Valle d'Aosta l'Amministrazione regionale ha deciso nei giorni scorsi di aderire all'evento su proposta degli assessorati al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ed alla sanità, salute e politiche sociali. A tingersi di blu dal 2 al 30 aprile prossimi sarà il castello di Aymavilles. Istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell’ONU, la ricorrenza vuole richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico.

