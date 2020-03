On line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti - scaricala



Chi firma deve anche dichiarare di non essere in quarantena né positivo al Coronavirus AOSTA. Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti per motivi di lavoro, sanitari o di comprovata necessità è cambiato. Una nuova voce è stata aggiunta al modello precedente. Adesso chi firma deve anche dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere stato trovato positivo al Coronavirus. Il modello aggiornato è scaricabile qui >>



redazione