Covid-19: in Valle d'Aosta 144 positivi e 99 sospetti. Il reparto dedicato si ingrandisce ancora



Il coordinatore Montagnani: situazione è grave, personale è stanco ma diamo il massimo AOSTA. La situazione Coronavirus è «grave, il personale è stanco e sta dando il massimo in questo momento». Così il coordinatore dell'emergenza, Luca Montagnani, riassume la situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. I numeri parlano chiaro: 144 i casi attualmente positivi di cui 61 ricoverati in ospedale, sei dei quali bisognosi di cure in Rianimazione. Le persone in isolamento sono 1.443 e i tamponi ancora in attesa di riscontro sono 99. Tre di questi ultimi sono stati effettuati su persone in Rianimazione. «Siamo tutti molto preoccupati, ma cerchiamo di affrontare al meglio con le nostre forze» dice Montagnani. La situazione dell'ospedale Parini, al momento, è comunque sotto controllo. «Oggi - annuncia il coordinatore - abbiamo predisposto un altro ampliamento del reparto per pazienti Covid-19 sul primo piano dell'ospedale aumentando i posti letto non di interesse rianimatorio a 97 in totale. Abbiamo anche aperto 20 posti di Rianimazione Covid e trasferita la Rianimazione normale all'interno del reveil delle sale operatorie». Il presidente della Regione, Renzo Testolin, aggiunge che «ci si aspetta ancora un aumento del numero di ospedalizzati, ma il reparto Covid potrà nei prossimi giorni contare ancora una capacità ricettiva di oltre 100 posti letto. A questi si può ancora lavorare per ricavare altri spazi nel caso in cui l'epidemia dovesse continuare a crescere». La Regione inoltre oggi ha anche deliberato di consentire all'Azienda Usl di usufruire di posti letto per lungodegenti non gravi alla clinica di Saint-Pierre così da liberare ulteriori spazi per affrontare l'emergenza. E.G.