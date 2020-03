All'asta per 630.000 euro il trenino Pila - Cogne



Pubblicato l'avviso della Regione per carrozze e locomotive della tramvia mai entrata in funzione e costata decine di milioni di euro AOSTA. L'Amministrazione regionale mette in vendita il trenino del mai completato collegamento tra Pila e Cogne. La vendita con asta pubblica prevede un unico lotto, formato da tre locomotive bidirezionali e dieci carrozze costruite ex novo risalenti agli anni dal 1997 al 2006, destinato alla dimissione "senza mai essere stato utilizzato per il pubblico esercizio" e senza mai essere stato collaudato definitivamente. Il prezzo base dell'ex tramvia è di 630.000 Euro e include "due carica-batterie statici, alcuni pezzi di ricambio, la manualistica, un terzo carica-batterie prive di collaudo e varia documentazione tecnica". A mezzogiorno del 10 luglio 2020 scadrà il termine per le offerte. I plichi saranno aperti il 14 luglio.

C.R.