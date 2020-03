L'Arev organizza un servizio di sostituzione per gli allevatori in isolamento



L'Associazione cerca persone disposte a prendersi cura degli animali anche per brevi periodi

AOSTA. Anche in questa fase di emergenza Coronavirus gli allevatori hanno il loro bel da fare nell'accudire gli animali e gestire le stalle. Per assicurare la prosecuzione di queste attività, l'Arev sta organizzando un servizio di sostituzione pensato per quegli allevatori che dovessero trovarsi in una situazione di isolamento domiciliare, senza quindi la possibilità di continuare a svolgere le attività di cura degli animali per tutto il periodo del provvedimento. "La sollecitazione è rivolta a chiunque si senta in grado di svolgere l'attività di cura degli animali anche per brevi periodi", spiega l'Associazione degli allevatori della Valle d'Aosta. Coloro che sono disponibili a collaborare possono mettersi in contatto con l'Arev ai numeri telefonici 0165/34510 o 338/9246920.

