Coronavirus, quasi 400 casi positivi in Valle d'Aosta e mille persone in meno in isolamento



Confermati i primi casi di guarigione. Aumentano tuttavia i morti

AOSTA. La Regione ha diffuso l'ultimo bollettino riferito ai dati sull'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta (da oggi ce ne sarà uno al giorno e non più due). I casi totali positivi balzano a 393 (erano 364 ieri), il bilancio dei decessi si aggrava da 9 a 13, di cui 11 maschi e 2 femmine di età compresa tra i 63 e i 98 anni. Delle 90 persone ricoverate in ospedale 17 sono in gravi condizioni in Terapia intensiva. Le persone negative al test sono 444. Da evidenziare i primi due casi di persone contagiate dal virus e risultate guarite nella nostra regione. Il bollettino serale di ieri indicava 364 casi totali, inclusi nove decessi, con 73 ricoverati in ospedale di cui 18 in Rianimazione e 2.427 persone in isolamento. Oggi le persone in isolamento sono 1.467 distribuite in 64 Comuni. Il bollettino indica anche il numero di controlli e di denunce effettuate ieri, domenica: 821 i primi e 18 le seconde. Qui la mappa interattiva della situazione nei singoli Comuni > Marco Camilli