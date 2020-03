Coronavirus, decisa la costruzione di un ospedale da campo ad Aosta



Servirà come struttura di supporto all'ospedale Parini per pazienti contagiati dal virus Covid-19 AOSTA. La Valle d'Aosta sta allestendo un ospedale temporaneo per far fronte alla necessità di assistere i pazienti positivi al Coronavirus che devono ricorrere alle cure ospedaliere. «La struttura servirà come riserva nel caso in cui i posti letto all'ospedale Parini si esauriscano a causa dell'infezione da coronavirus», ha spiegato all'Ansa Pio Porretta, responsabile della Protezione civile valdostana. L'ospedale da campo sarà composto da 17 tendoni che saranno montati nelle prossime ore ad Aosta, nel piazzale-parcheggio della stazione di partenza della telecabina per Pila. La struttura dovrebbe essere pronta per domattina. L'ospedale regionale può gestire un centinaio di pazienti positivi al Covid-19, ma ha numeri più limitati per quanto riguarda la Rianimazione. La struttura temporanea servirà dunque a dare "respiro" all'ospedale regionale nel caso il numero di contagiati continuasse ad aumentare nei prossimi giorni.



M.C.