Coronavirus, la quinta Commissione chiede di nominare un commissario straordinario regionale



Inviate al presidente della Regione anche una serie di proposte per affrontare l'emergenza AOSTA. La quinta Commissione Servizi sociali del Consiglio Valle chiede l'individuazione di un commissario straordinario regionale per gestire e sovrintendere tutti coloro che sono coinvolti nell'emergenza Coronavirus, dalla protezione civile alle associazioni di volontariato, dall'Azienda Usl agli assessorati regionali. Non solo. La Commissione ha concordato una serie di proposte inviate al presidente della Regione e all'assessore alla sanità per sollecitare la fornitura di mascherine e dpi da "ogni possibile canale alternativo" di approvvigionamento "considerando anche la possibilità della produzione in loco", un piano di reclutamento e assunzione di specializzandi, misure urgenti per reclutare medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e per incrementare il numero di operatori socio-sanitari e di estendere alle forze dell'ordine, polizia locale inclusa ed infine per sottoporre anche le forze dell'ordine ai tamponi, "nonché a considerare la situazione di rischio delle imprese di onoranze funebri, in relazione alla disponibilità di dispositivi di protezione e ai tamponi". redazione