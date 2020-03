L'autocertificazione per gli spostamenti cambia ancora: scarica l'ultima versione



Il nuovo modulo contiene le indicazioni sulle misure adottate a livello regionale AOSTA. Autocertificazione, si cambia ancora. Oggi è stato diffuso il nuovo modello del foglio richiesto per coloro che effettuano spostamenti e che tiene conto delle novità introdotte con l'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo all'emergenza Coronavirus. Con la nuova autodichiarazione bisogna confermare di "essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione". E' chiesto inoltre di indicare che "lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimento", specificando anche quale provvedimento. La nuova autodichiarazione può essere scaricata qui > redazione