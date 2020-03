Coronavirus, la Guardia di finanza di Aosta riconsegna i libri agli studenti rimasti a casa



Le Fiamme gialle hanno anche donato camici, guanti e altri dispositivi di protezione all'ospedale Parini AOSTA. La Guardia di finanza di Aosta si attiva in aiuto degli alunni della scuola Saint Roch di Aosta. Da ieri i finanzieri hanno messo in piedi un servizio di "riconsegna" del materiale didattico che gli alunni avevano lasciato nelle scuole prima della chiusura. Il materiale è stato portato direttamente a casa dei ragazzi "in piena osservanza delle vigenti norme di sicurezza", spiega la Gdf. Questo non è l'unico servizio svolto in questi giorni di emergenza Coronavirus. Accanto ai controlli sul rispetto delle limitazione agli spostamenti, i finanzieri hanno donato all'ospedale regionale Parini un "considerevole quantitativo" di materiale sanitario tra cui camici in Tnt, camici bianchi, calzari, visiere e guanti in lattice. Nei giorni scorsi inoltre le caserme di Aosta e del Soccorso alpino - Sagf inoltre sono state sanificate. A tutti i militari sono stati distribuiti dpi e gel igienizzanti. Inoltre è stata disposta la misurazione della temperatura a tutti coloro che accedono alla caserma Luboz, sia finanzieri sia utenti. redazione