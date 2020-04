Coronavirus, in Valle d'Aosta ampiamente superata la soglia dei 600 contagiati attuali



Sale anche il numero dei morti, stabile la situazione degli ospedalizzati

AOSTA. Il 39esimo bollettino diffuso dalla Regione sull'andamento dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta mostra numeri in aumento rispetto a ieri. Come diretta conseguenza dell'alto numero di tamponi analizzati oggi (140 rispetto ai 91 di ieri) i casi positivi attuali balzano a 631, cioè 57 in più nell'arco di 24 ore. Il numero di infetti ricoverati in ospedale rimane però sostanzialmente stabile (86) e quello delle persone in terapia intensiva è invariato a 26. Sale invece ancora il conto dei decessi: 40 uomini e 19 donne di età comprese tra i 58 ed i 100 anni. Fermo a 2 il conteggio dei guariti mentre si aspettano gli esiti, al momento, di 334 tamponi. E.G.