Coronavirus, la cronotappe della discesa agli inferi della Valle d'Aosta



Scelte sbagliate per cecità, ignoranza, arroganza AOSTA. Dal mese di febbraio lo tsunami Coronavirus ha travolto l'Italia. Un evento che ha sorpreso molti sia per la sua natura sia per la sua gravità. Nessuno era preparato ad un evento di questa portata e, quando i primi segnali di allarme sono stati lanciati, non tutti sono stati in grado di coglierli e hanno avuto la capacità ed il coraggio di fare scelte drastiche. Vi proponiamo una serie di date che riassumono l'evoluzione della pandemia in Italia e in Valle d'Aosta confrontando quanto avveniva sul territorio nazionale con le scelte e gli eventi capitati in regione, inclusa la conferma dei Carnevali storici della bassa Valle (video) e l'invito del presidente della Regione a fine febbraio ai turisti a venire in Valle d'Aosta perché regione sicura. {loadmodule mod_jux_timeline,Coronavirus: le tappe dell'epidemia in Italia e in Valle d'Aosta} Marco Camilli