Coronavirus, all'ospizio Père Laurent altri 4 decessi in poche ore



Effettuati 120 tamponi sugli anziani degenti AOSTA. Al refuge Père Laurent di Aosta si registrano ancora decessi sospetti tra gli anziani ospiti. Nell'arco di 24 ore quattro persone sono morte all'interno della struttura. Nell'ultimo periodo si è verificato un numero insolitamente alto di decessi: la struttura ne ha segnalati 15 (esclusi gli ultimi 4) e cioè il triplo rispetto alla media abituale. Al momento però non è chiaro quanti siano legati all'epidemia di Coronavirus. La struttura, è noto, è stata colpita dal virus: risultano casi confermati tra gli utenti e almeno 5 dipendenti (su 25 in malattia) contagiati dal Covid-19. Tutti i degenti del'ospizio sono stati sottoposti a tamponi, circa 120 in tutto. Ora se ne attende l'esito. M.C.