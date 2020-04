Coronavirus, le scale Jordan del Cervino all'asta per beneficenza



L'iniziativa della Società Guide del Cervino per raccogliere fondi per l'emergenza VALTOURNENCHE. Le guide alpine del Cervino mettono in vendita le storiche "scale Jordan" utilizzate negli anni passati dagli alpinisti che intraprendevano la scalata del Cervino lungo la via Normale. Il ricavato sarà devoluto per sostenere gli sforzi delle associazioni del territorio durante l'emergenza Coronavirus. "La vendita lanciata questa mattina alle 6.30 sulla pagina ufficiale di Facebook della Società delle Guide del Cervino - spiegano le guide - ha già avuto un primo acquirente che ha fatto un'offerta generosa per la prima scala nella sua interezza". La seconda scala sarà messa all'asta alle ore 12 di lunedì 6 aprile. Gli appassionati potranno aggiudicarsi uno o più pioli, con una base minima di 100 euro a piolo e con "offerta al rialzo". "Questa Scala Jordan, posta sulla cresta del Leone, a pochi metri dalla vetta della Gran Becca, ha un'importanza storica - sottolinea la Società delle Guide del Cervino - ed è stata impiegata da migliaia di alpinisti di tutto il mondo fino a quando per motivi di usura è stata sostituita". C.R.