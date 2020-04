Coronavirus, il bollettino del 4 aprile: in Valle d'Aosta 728 casi attuali e 92 ricoverati



Aumentano i decessi e anche i guariti AOSTA. Puntualmente alle ore 17 la Regione ha diffuso il bollettino di aggiornamento della situazione Coronavirus in Valle d'Aosta con dati forniti dall'Usl. Con 88 tamponi refertati oggi il numero di casi positivi attuali aumenta a 728 (erano 716 ieri) e le persone ricoverate in ospedale salgono a 92, di cui 63 presso l'ospedale parini e 29 presso la clinica di Saint-Pierre. Ventitré le persone in terapia intensiva. I guariti salgono a 28 (erano 26) e i decessi passano da 74 a 82 (di cui 49 uomini d e 33 donne di età compresa tra i 45 ed i 100 anni). I dati indicano che il 61% dei deceduti aveva più di 80 anni e l'81% più di 75 anni. I tamponi in attesa di analisi sono 381. redazione