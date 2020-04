Ordinanza del presidente Testolin: obbligo di mascherina per entrare nei negozi



Possono essere usati anche sciarpe o altre soluzioni che coprano naso e bocca AOSTA. Con un'ordinanza in vigore dal 4 aprile, in Valle d'Aosta vige l'obbligo di indossare mascherine per entrare nei negozi. Il provvedimento impone "per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto" di "ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca". La stessa ordinanza, riferita inoltre ai mercati cittadini settimana, prevede l'obbligo di "perimetrazione dell’eventuale area aperta di commercializzazione; di mantenimento di un unico accesso; di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti". Il provvedimenti conferma poi "l'obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzare i dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine". redazione