Coronavirus, controlli intensificati per Pasqua anche in Valle d'Aosta



Posti di controllo su tutta la rete viaria per evitare arrivi da fuori Valle e spostamenti non giustificati AOSTA. In vista dell'arrivo delle festività di Pasqua anche in Valle d'Aosta saranno aumentati i controlli sugli spostamenti per evitare soprattutto un nuovo esodo verso le seconde case. L'annuncio è contenuto in un comunicato stampa diffuso dalla presidenza della Regione. "Grazie alla proficua collaborazione con le Forze dell’Ordine, saranno intensificati i controlli, a partire dai primi giorni della prossima settimana, su tutta la rete viaria regionale anche attraverso nuove modalità operative già sperimentate", si legge. "Una misura questa che si rende necessaria per evitare che il periodo pasquale possa generare nuovi arrivi da fuori Valle e spostamenti ingiustificati sul territorio regionale". "I controlli sul territorio regionale - è scritto ancora nella nota - non sono mai mancati e si sono rilevati efficaci per contenere la circolazione delle persone". E.G.