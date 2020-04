Coronavirus, Valle d'Aosta: i morti salgono a 95, i guariti sono 36



Il bollettino del 6 aprile riporta un aumento dei casi confermati. Quelli sospetti sono 399 AOSTA. Sono 805 i casi positivi al virus Covid 19 registrati in Valle d'Aosta, 23 più di ieri. Il numero di ricoverati in ospedale è stabile a 97, di cui 67 nei reparti Covid dell'ospedale Parini e 30, con sintomi più lievi, presso la clinica di Saint-Pierre Scende da 22 a 20 il numero di pazienti in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino della Regione diffuso oggi, 6 aprile. Alla buona notizia dei guariti in aumento, 36 in tutto e cioè cinque in più di ieri, fa da contraltare l'aumento dei morti che da 90 passano a 95. Sono 52 uomini e 43 donne di età compresa tra i 45 ed i 100 anni. I dati del bollettino odierno sono frutto della refertazione di 86 tamponi. Al momento altri 399 sono in attesa di analisi.

E.G.