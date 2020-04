Servizio civile, confermati i Due mesi in positivo nonostante l'emergenza Coronavirus



Fino a metà mese per presentare i progetti AOSTA. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 17 aprile per presentare i progetti di servizio civile rivolto ai giovani volontari dai 16 ai 18 anni da attuare in Valle d'Aosta nel corso del 2020. "Nonostante l'attuale situazione sanitaria emergenziale", si legge in una nota, l'assessorato regionale dell'istruzione "ha deciso di indire, anche per il 2020, l'iniziativa di servizio civile regionale Due mesi in positivo per dare la possibilità ai ragazzi di svolgere tale attività, tenuto conto del riscontro positivo delle precedenti edizioni". Se l'emergenza sanitaria dovesse continuare e pregiudicare lo svolgimento del servizio civile "sarà cura dell'assessorato verificare la fattibilità di prevedere un nuovo periodo per la sua realizzazione". redazione