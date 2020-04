Covid-19, l'Inps di Aosta attiva un numero telefonico per gli utenti



Il servizio informativo è attivo dal lunedì al venerdì AOSTA. La direzione regionale dell'Inps Valle d'Aosta ha attivato un numero telefonico dedicato agli utenti per l'emergenza Covid-19 per rispondere a "tutti i servizi informativi" richiesti. Il numero per tutta la regione è 0165 2373300. l servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. redazione