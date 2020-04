Aosta, riapre l'ufficio postale di corso Saint Martin de Corléans



L'orario di apertura è stato modificato per l'emergenza Coronavirus AOSTA. L'ufficio postale Aosta 3 situato in corso Saint Martin de Corléans riaprirà a partire dalla prossima settimana. L'orario di apertura "è stato temporaneamente rimodulato nei giorni di martedì, giovedì e sabato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale", spiega Poste Italiane. L'invito rivolto ai cittadini è a recarsi all'ufficio postale solo per operazioni indifferibili, rispettando la distanza di sicurezza e indossando dove possibile misure di protezione come mascherina e guanti. redazione