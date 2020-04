Coronavirus, 106 decessi e 97 guariti in Valle d'Aosta



Stabili i pazienti ricoverati e quelli in terapia intensiva AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino dell'11 aprile con i dati sulla situazione dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi salgono a 902, con 106 persone ricoverate attualmente (ne sono indicati 81 all'ospedale regionale Parini e 26 alla clinica di Saint-Pierre) e 17 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il numero dei guariti si avvicina a quello dei decessi: 97 i primi (28 in più rispetto a ieri) e 106 le morti (stabili). Il bollettino riporta poi 149 tamponi refertati oggi e 130 tamponi inviati fuori regione. Le procedure di isolamento dall'inizio dell'emergenza sono 2.928.



redazione