Coronavirus, in Valle d'Aosta i guariti superano i morti



È la prima volta che accade dall'inizio della pandemia

AOSTA. Il numero di persone guarite dal Coronavirus è, per la prima volta nella nostra regione, più alto rispetto al numero dei morti. Il significativo sorpasso è certificato dal bollettino odierno diffuso dalla Regione e basato sui dati dell'azienda Usl della Valle d'Aosta. Il dato dei guariti è aumentato di 6 rispetto a ieri a 112 totali, quello dei decessi è salito a 111 (5 in più rispetto a ieri, dopo un giorno di crescita zero) di età compresa tra i 45 ed i 100 anni. Il numero di contagiati dal virus Covid-19 sale intanto a 921, con 106 ricoverati (stabile rispetto a ieri) e 16 in cura in terapia intensiva (uno in meno). I casi negativi salgono a 1.973 per effetto dei 98 tamponi refertati oggi. C.R.