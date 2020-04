Bando affitti, Lega VdA: da 10 giorni ancora nessuna notizia



Il provvedimento bocciato in II Commissione per i tempi eccessivamente lunghi di applicazione AOSTA. "Ritardare ulteriormente una misura fondamentale come il bando affitti, vuol dire non avere alcuna idea della situazione di reale difficoltà in cui versano i nostri cittadini". Lo afferma la Lega Valle d'Aosta in una nota. "Dopo la sua bocciatura, avvenuta nel corso della riunione del 7 aprile della II Commissione consiliare, del bando affitti non si ha più alcuna notizia", spiega il partito. "Tale bocciatura si era resa necessaria perché per tale misura di sostegno, che costituisce un supporto concreto ai tanti valdostani in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta Regionale aveva previsto tempistiche elefantiache". Ora "a quasi 10 giorni dalla sua bocciatura, siamo ancora in attesa che la Giunta regionale elabori una nuova proposta di bando affitti che preveda tempistiche più stringenti, uno snellimento delle procedure burocratiche per la richiesta del sostegno e, soprattutto, che contenga i requisiti di impossidenza di beni all'estero stralciati dalla precedente proposta per far contenta la compagine di sinistra che sostiene attualmente la maggioranza". "In questo assordante silenzio - si legge ancora nella nota - ci chiediamo quali siano i passi concreti che la Giunta ha mosso per dare risposte alle necessità contingenti delle famiglie valdostane". C.R.