Coronavirus, segnalati tentativi di truffa da parte di finti assistenti sociali



La Regione: i servizi non fanno visite a domicilio AOSTA. L'assessorato regionale alla sanità riferisce di tentativi di truffa segnalati negli ultimi giorni da alcuni valdostani. I cittadini sarebbero stati contattati telefonicamente da sedicenti assistenti sociali che, dopo alcune domande, chiedono di recarsi presso l'abitazione per verificare degli aspetti legati alla sicurezza. "Il Servizio sociale regionale non ha predisposto nessuna attività di questo genere e non sono previste visite a domicilio da parte di assistenti sociali", sottolinea l'assessorato. Di fronte a situazioni del genere l'invito è sempre quello di rivolgersi tempestivamente alle forze dell'ordine.

redazione