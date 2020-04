Coronavirus, il bollettino del 19 aprile sulla situazione in Valle d'Aosta



L'andamento dei decessi rimane costante: +1 al giorno. Sempre di più i guariti AOSTA. La Regione ha diffuso il bollettino di domenica 19 aprile riferito alla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi attuali salgono a 700, 2 in più rispetto a ieri; i guariti aumentano a 264 (12 in più) e i deceduti salgono a 124 (una donna in più). Inoltre rispetto a ieri aumentano leggermente le persone ricoverate mentre rimangono stabili i pazienti in cura in terapia intensiva.



redazione