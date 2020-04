Covid-19, ordinanza Testolin per i cantieri: fino a 10 addetti e obbligo dispositivi protezione



Ammesse deroghe sul numero massimo di lavoratori AOSTA. Il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, domenica ha firmato una ordinanza per regolare le attività nei cantieri edili e i lavori di selvicoltura e uso delle aree forestali assicurando il mantenimento delle misure anticontagio per impedire la diffusione del Covid-19. L’ordinanza fa seguito al Dpcm del 10 aprile scorso e dispone che "all’interno dei cantieri non devono essere presenti contemporaneamente più di 10 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, fatti salvi i cantieri in cui si svolgono lavorazioni che rivestono carattere di somma urgenza al fine di rimuovere un pregiudizio alla pubblica e privata incolumità" e che "tutti i soggetti presenti, nei lavori che prevedano la distanza inferiore a due metri fra i vari operatori, devono indossare mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca". In casi particolari "il Presidente della Regione può disporre, su proposta delle strutture regionali, degli enti o delle imprese interessate, sentita l’Unità di crisi, deroghe al numero massimo di addetti presenti contemporaneamente, anche nel caso in cui il numero necessario al mantenimento delle condizioni di sicurezza, in relazione alla specifica attività, debba essere superiore". Scarica l'ordinanza integrale (pdf) >



Marco Camilli