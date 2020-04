Coronavirus, il bollettino del 21 aprile della Valle d'Aosta



Riprendono a salire i casi positivi attuali mentre i decessi rimangono fermi a 126 AOSTA. Torna a salire il numero di casi positivi attuali al Coronavirus registrati in Valle d'Aosta. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione, basato su dati dell'Azienda Usl valdostana, riferisce di 680 persone contagiate al momento, di cui 99 ricoverate e 8 in terapia intensiva. Contando i guariti (287 quelli confermati) e i decessi (126, un dato stabile rispetto a ieri), nella nostra regione si contano 1.093 casi positivi totali. I casi testati si avvicinano intanto a quota 4.000. Per la precisione il bollettino ne riporta 3.969 (+59 rispetto a ieri). redazione