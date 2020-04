La spesa sospesa alla Cofruits di Saint-Pierre



I prodotti raccolti saranno donati alle famiglie in difficoltà SAINT-PIERRE. La Cofruits di Saint-Pierre ha attivato l'iniziativa spesa sospesa grazie alla quale i clienti del punto vendita possono acquistare prodotti alimentari da lasciare in cassa. Questi saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza nuovo coronavirus e che non riescono a fare la spesa. "Cofruits - spiega la stessa azienda - integrerà questo carrello solidale con altri prodotti di valore complessivo equivalente e, una volta la settimana, li farà pervenire ai nuclei familiari che saranno indicati dall’Amministrazione comunale". redazione