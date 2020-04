Valle d'Aosta, i casi attuali positivi al Covid-19 diminuiscono per il 6° giorno consecutivo



Salgono a 131 i decessi e a 371 i guariti confermati AOSTA. A fronte di 240 casi testati in più nell'ultimo giorno, il numero di positivi al Coronavirus registrati in Valle d'Aosta dall'inizio della pandemia rimane fermo a 1.100. Il bollettino odierno pubblicato dalla Regione su dati dell'Usl valdostana indica inoltre, per il sesto giorno consecutivo, una diminuzione dei numero di casi positivi attuali che scende sotto quota 600 (lo scorso 19 aprile erano 700). In calo anche il numero di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva. I guariti confermati salgono da 361 di ieri a 371; i morti passano da 129 a 131 (67 uomini e 64 donne). E.G.