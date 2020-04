Coronavirus, il bollettino di domenica 26 aprile sulla situazione in Valle d'Aosta



Sono 1.106 i contagi totali, 131 i decessi AOSTA. La Regione ha pubblicato il bollettino n. 64 sulla situazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Risultano 1.106 contagi dall'inizio della pandemia e 553 casi positivi attuali, con 422 persone guarite (con doppio tampone negativo) e 299 contagiati in via di guarigione (persone divenute asintomatiche o con il primo dei due tamponi negativo). Il bollettino riporta inoltre 131 decessi, 67 maschi e 64 femmine. redazione